В Ярославской области сотрудники ГИБДД поймали пьяного водителя

СЕГОДНЯ 15:31 2019-05-11T15:31:14+03:00

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В Рыбинске на улице Моторостроителей инспекторы ГИБДД остановили машину марки «Датсун». За рулем находился пьяный 39-летний мужчина.

– Ранее в отношении данного водителя судом было вынесено постановление по части 1 статьи 12.8 КОАП РФ, – прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По факту нарушения правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию было возбуждено уголовное дело. Теперь водитель «под допингом» ответит за свои необдуманные действия по закону.

ИСТОЧНИК KP.RU