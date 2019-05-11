Почти ограбил: в Ярославской области хозяин гаража поймал вора и вызвал полицию

СЕГОДНЯ 14:26 2019-05-11T14:26:34+03:00

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В Большесельском районе Ярославля 34-летний мужчина почти залез в чужой гараж. Горе-грабителю не повезло: сработала сигнализация. Хозяин гаража тут же обратился в полицию и рассказал, что задержал злоумышленника. На место несовершенного преступления тут же прибыли сотрудники полиции. Они и установили личность подозреваемого. Он дал признательные показания.

– Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ и частью 2 статьи 158 УК РФ, – прокомментировали в пресс-службе УМФД России по Ярославской области.

Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU