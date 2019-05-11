В шествии "Бессмертного полка" поучаствовало 25 тысяч ярославцев

СЕГОДНЯ 11:31 2019-05-11T11:31:18+03:00

Изменить размер текста: A A

9 мая в Ярославле состоялась традиционная патриотическая акция «Бессмертный полк». 25 тысяч горожан собрались с портретами близких людей у памятника Некрасову на Волжском бульваре. Среди ярославцев толпе появился и народный артист СССР Юрий Башмет.

— Я с нетерпением ждал шествия — события, в котором впервые участвовал в этом городе. Тогда я пережил невероятное эмоциональное потрясение, которое трудно объяснить словами. Портрет моего деда я снова привез с собой, — рассказал известный музыкант и дирижер.

Колонна «Бессмертного полка» прошла 1,5 километра и остановилась у мемориала «Вечный огонь».

ИСТОЧНИК KP.RU