2019-05-11T11:31:18+03:00
Общество

В шествии "Бессмертного полка" поучаствовало 25 тысяч ярославцев

Среди них был Юрий Башмет
Екатерина РЯБЦЕВА
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Колонна прошла и по Советской площадиКолонна прошла и по Советской площадиФото: Мэрия Ярославля
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9 мая в Ярославле состоялась традиционная патриотическая акция «Бессмертный полк». 25 тысяч горожан собрались с портретами близких людей у памятника Некрасову на Волжском бульваре. Среди ярославцев толпе появился и народный артист СССР Юрий Башмет.

— Я с нетерпением ждал шествия — события, в котором впервые участвовал в этом городе. Тогда я пережил невероятное эмоциональное потрясение, которое трудно объяснить словами. Портрет моего деда я снова привез с собой, — рассказал известный музыкант и дирижер.

Колонна «Бессмертного полка» прошла 1,5 километра и остановилась у мемориала «Вечный огонь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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