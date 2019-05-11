Любите грозу в начале мая? Она идет в Ярославль

СЕГОДНЯ 10:37 2019-05-11T10:37:39+03:00

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Сегодня, 11 мая, в Ярославской области ожидается весенняя гроза и сильный ветер. Порывы юго-восточного ветра достигнут 12-17 метров в секунду. МЧС предупреждает, что возможны обрывы или повреждения линий электропередач и линий связи. Осторожнее ходите под деревьями и шаткими конструкциями, а также крышами домов и рекламными щитами. Во время грозы могут возникнуть затруднения в работе городского общественного транспорта. Непогодицу лучше переждать дома, а не встретиться с ней в пути. Будьте осторожны!

ИСТОЧНИК KP.RU