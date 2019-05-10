16 мая ярославцы смогут проголосовать за проезды, которые надо отремонтировать

СЕГОДНЯ 18:05 2019-05-10T18:05:31+03:00

В Ярославле выберут проезды для ремонта. Фото: Тимур ХАНОВ

По итогам отберут шесть проездов-победителей

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16 мая в Ярославле пройдёт общегородское голосование за внутриквартальные проезды, которые надо отремонтировать в первую очередь.

Участвовать в голосовании может каждый гражданин России, которому уже исполнилось 14 лет. Голосовать можно в районе по месту прописки или по факту проживания. Время проведения голосования - с 14 до 20 часов.

Каждый человек сможет отдать голос за один проезд. По итогам определят шесть проездов-победителей, набравших наибольшее количество голосов - по одному в каждом районе города.

НА ЗАМЕТКУ

Адреса мест для голосования:

Дзержинский район:

— МУК ЦБС, библиотека им. Л.Н. Трефолева - филиал № 6, (г. Ярославль, ул. Пионерская, д. 1);

— МУК ЦБС, библиотека им. М.С. Петровых - филиал № 15, (г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д. 117, корп.2);

— МОУ дополнительного образования Центр детского творчества «Витязь», (г. Ярославль, ул. Елены Колесовой, д. 56);

— МУ социального обслуживания подростков и молодежи «Красный Перевал-1», (г. Ярославль, ул. Большая Норская, д. 7);

— МОУ «Средняя школа № 26» (г. Ярославль, ул. Блюхера, д 74);

— МОУ «Средняя школа № 62» (г. Ярославль, ул. Труфанова, д 16);

— МОУ «Средняя школа № 90» (г. Ярославль, Ленинградский проспект, д 64а);

— Передвижной пункт для голосования у дома № 68 по улице Промышленная.

Заволжский район:

— МОУ «Средняя школа № 48», (г. Ярославль, ул. Папанина, д. 10а);

— МОУ «Средняя школа № 84», (г. Ярославль, проезд Доброхотова, д. 8);

— МОУ «Средняя школа № 46», (г. Ярославль, ул. Маяковского, д. 17а);

— МОУ «Средняя школа № 83», (г. Ярославль, Школьный проезд, д. 15);

— МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 67», (г. Ярославль, улица Панфилова, д. 9а);

— МАУ города Ярославля «Дом культуры «Гамма», (г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 7);

— МАУ города Ярославля «Дом культуры «Энергетик», (г. Ярославль, ул. Клубная, д.19);

— поселок Толга, д. № 36 (помещение бывшего медпункта).

Кировский район:

— УК «Дом культуры ЯООО ВОС», (г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.51);

— Дом Культуры и Техники железнодорожников узла Ярославль-Главный, (г. Ярославль, ул. Павлика Морозова, д. 3).

Красноперекопский район:

— МОУ «Средняя школа № 13», (г. Ярославль, ул. Маланова, д. 10г);

— МОУ «Средняя школа № 31», (г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 26);

— МОУ «Средняя школа № 75», (г. Ярославль, ул. Рыкачева, д. 1);

— МОУ «Средняя школа № 8», (г. Ярославль, ул. Базвалова, д. 3);

— ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет», (г. Ярославль, Московский проспект, д. 84 корпус А (здание приемной комиссии).

Ленинский район:

— МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Ярославля», (г. Ярославль, проспект Ленина, д. 3);

— МАУ «Дворец культуры им. А.М. Добрынина», (г. Ярославль, проспект Ленина, д. 24а);

— МУК ЦБС, библиотека - филиал № 4, (г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 51).

Фрунзенский район:

— МОУ дополнительного образования «Дом детского творчества Фрунзенского района», (г. Ярославль, Московский проспект, д. 155);

— МОУ «Средняя школа № 16», (г. Ярославль, ул. Туговская, д. 11);

— МОУ «Средняя школа № 68», (г. Ярославль, ул. Калинина, д. 37а);

— МОУ «Средняя школа № 14 имени Лататуева В.Н.», (г. Ярославль, ул. Гоголя, д. 7);

— МОУ «Начальная школа - детский сад № 85», г. Ярославль, поселок Прибрежный, д.18а.

Список внутриквартальных проездов, представленных к голосованию:

Красноперекопский и Фрунзенский районы

Проезд от ул. Гагарина вдоль фасада дома № 82 по Московскому проспекту до Московского проспекта.

Проезд от ул. Нефтяников, вдоль дома № 8 по ул. Нефтяников до ул. Рыкачева.

Проезд от ул. Титова до дома № 25 корп.2 по ул. Б.Полянки.

Проезд от ул. 8 Марта дом № 10 до ул. Бахвалова дом № 1.

Проезд от ул. Семашко дом № 11 до ул. Красноперекопская дом № 12.

Проезд от дома №30 по ул. Слепнева вдоль домов №№ 22,20 по ул. Слепнева, домов №№ 30 корп.2, 30 корп.3 по ул. Ньютона до ул. Ньютона.

Проезд от дома №163 корп.2 по

Московскому проспекту вдоль домов №№ 6,5а,7 по проезду Подвойского до дома №14 по проезду Ушакова.

Проезд от ул. Ньютона вдоль фасадов домов №№ 65 «а», 65 по ул. Ньютона.

Проезд от ул. Златоустинская до дома №11 по ул.Туговская.

Проезд по ул. Талалихина от ул. Пилотов до ул. Циолковского.

Проезд от дома №19 до дома №17 и от дома №16 между домами №№ 10, 12 в поселке Прибрежный.

Кировский и Ленинский районы

Проезд по ул. Угличской, д.62 и д. 62 корп.2

Проезд по просп. Октября от д. 62 «а» до ул. Менжинского, д. 10, включая парковку.

Проезд по Кучерскому пер. от ул. Володарского до просп. Толбухина.

Проезд по просп. Ленина, д. 3, 5, 7.

Заволжский район

Проезд вдоль дома №2А по пр. Машиностроителей к дому № 84 по пр. Авиаторов (к МОУ СОШ №2 и детскому саду).

Проезд от дома №42 К.2 по пр. Машиностроителей до ул. Папанина в районе домов № 4, № 8.

Проезд вдоль домов №7 И № 5/2 по пр. Машиностроителей к дому № 8 по проезду Доброхотова (К МОУ СОШ №84).

Проезд от дома №12 по Школьному проезду до домов № 15К.2, № 19/14 по проезду Машиностроителей.

Проезд от дома №3 по ул. Гражданская до дома № 4 по ул. 50 лет ВЛКСМ.

Проезд вдоль домов №№ 7, 7К.2 по ул. Комарова.

Проезд между домами № № 26, 28 по ул. Клубная до дома № 17-А по ул. Кавказская.

Проезд от дома № 5 по ул. Лебедева до домов № № 12, 12-Б по ул. Ранняя.

Проезд по ул. Маяковского (вдоль четной стороны) от пр. Авиаторов до ул. 7-ой пер. Маяковского.

Проезд в поселке Толга от дома № 28 до дома № 34 и вдоль дома №40.

Проезд по ул. Сабанеевская.

Дзержинский район

Проезд от дома № 85 по Тутаевскому шоссе, вдоль дома № 26 по пр. Шавырина, дома №74 по ул. Блюхера (МОУ средняя школа № 26) до дома № 80 по ул. Блюхера.

Проезд от дома № 7а до дома № 15 по ул. Урицкого.

Проезд между домами № №44, 46 по Ленинградскому пр-ту до дома № 26 по ул. Урицкого.

Проезд между домами №№ 2,4 по ул. Труфанова до МОУ «Средняя школа № 27».

Проезд от дома № 16 до дома № 18 корп. 2 по ул. Труфанова.

Проезд между домами №№ 107,105 по Ленинградскому пр-ту до дома № 30 по ул. Панина.

Проезд от дома № 60 по Ленинградскому пр-ту до дома № 3 корп. 5 по ул. Строителей.

Проезд от ул. Громова между домами №№ 12, 22 до МОУ Средняя школа № 11.

Проезд между домом № 76/26 по Ленинградскому пр-ту и домом № 24 по ул. Бабича до дома № 78а по Ленинградскому пр-ту (МДОУ Детский сад № 69).

Проезд от улицы Промышленная до дома № 88 по улице Промышленная.По газону - и в дерево: пьяный лихач устроил ДТП во дворе Рыбинска

ИСТОЧНИК KP.RU