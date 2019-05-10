2019-05-10T16:45:38+03:00
Общество

Жители Рыбинска в День Победы перепачкались от свежеокрашенных лавочек

Люди возмущаются, почему покраску нельзя было провести пораньше
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Рыбинске лавочки покрасили накануне праздника, краска не успела высохнуть.В Рыбинске лавочки покрасили накануне праздника, краска не успела высохнуть.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители Рыбинска пожаловались, что в День Победы во время гуляний в парке на набережной многие из них испачкались краской.

- Скажите, почему в парке на набережной окрасили все поверхности только перед праздником, и даже не предупредили какой - либо бумажкой, что лавки и прочее свежеокрашены! Сотни горожан, посидевшие на этих лавках, испортили свои вещи! Проверьте свои юбки , платья , брюки. Как-то по-свински, бабулька вчера идет совсем старенькая, а у нее желтая краска на платье сзади. Как так-то? - написали в группе «Подслушано в Рыбинске» в «ВКонтакте».

Горожане рассказывают, что пачкались и от лавочек, и от оград. Люди делятся, что сами видели, как все это красили 8 мая. И возмущаются, почему это нельзя было сделать пораньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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