В Ярославле на сайте объявлений на продажу выставили ребенка

СЕГОДНЯ 10:54 2019-05-10T11:01:07+03:00

Шокирующее объявление о продаже ребенка появилось в Ярославле на сайте бесплатных объявлений. Фото: страничка Николая Храброва в «Фейсбуке».

Полиция нашла того, кто додумался до такого

Изменить размер текста: A A

В Ярославле на сайте бесплатных объявлений на продажу выставили 9-летнего мальчика. Шокирующее объявление разместили в разделе «Другие животные». За ребенка продавец хотел получить 10500 рублей.

- Характер спокойный, уравновешенный, ласковый. Учится на 3-4, занимается спортом. Подходит для различных целей (работа, донорство и т.д). Цена примерная, возможен торг. Товар возврату не подлежит, - говорится в объявлении.

Ярославцы были изумлены и возмущены этим фактом.

- Ужас, продают ребенка. Вызвали полицию, чтобы показать объявление и помочь ребенку, - написал на своей страничке в «Фейсбуке» Николай Храбров.

Автором оказалась сестра мальчика. Фото: страничка Николая Храброва в «Фейсбуке».

Пользователи соцсетей предположили, что, скорее всего, над мальчишкой таким образом пошутили одноклассники. Но оказалось, что это не совсем так. Автором объявления стала сестра ребенка.

- В ходе проверки сотрудники полиции установили, что данное объявление разместила 12-летняя девочка после ссоры с младшим братом, желая подшутить над ним, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу с детьми и родителями в данной семье.

На данный момент объявление удалено с сайта.

ИСТОЧНИК KP.RU