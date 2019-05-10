В Ярославле на сайте объявлений на продажу выставили ребенка
В Ярославле на сайте бесплатных объявлений на продажу выставили 9-летнего мальчика. Шокирующее объявление разместили в разделе «Другие животные». За ребенка продавец хотел получить 10500 рублей.
- Характер спокойный, уравновешенный, ласковый. Учится на 3-4, занимается спортом. Подходит для различных целей (работа, донорство и т.д). Цена примерная, возможен торг. Товар возврату не подлежит, - говорится в объявлении.
Ярославцы были изумлены и возмущены этим фактом.
- Ужас, продают ребенка. Вызвали полицию, чтобы показать объявление и помочь ребенку, - написал на своей страничке в «Фейсбуке» Николай Храбров.
Автором оказалась сестра мальчика. Фото: страничка Николая Храброва в «Фейсбуке».
Пользователи соцсетей предположили, что, скорее всего, над мальчишкой таким образом пошутили одноклассники. Но оказалось, что это не совсем так. Автором объявления стала сестра ребенка.
- В ходе проверки сотрудники полиции установили, что данное объявление разместила 12-летняя девочка после ссоры с младшим братом, желая подшутить над ним, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу с детьми и родителями в данной семье.
На данный момент объявление удалено с сайта.
ИСТОЧНИК KP.RU