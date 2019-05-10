2019-05-10T11:01:07+03:00
Происшествия

В Ярославле на сайте объявлений на продажу выставили ребенка

Полиция нашла того, кто додумался до такого
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Шокирующее объявление о продаже ребенка появилось в Ярославле на сайте бесплатных объявлений. Фото: страничка Николая Храброва в «Фейсбуке».Шокирующее объявление о продаже ребенка появилось в Ярославле на сайте бесплатных объявлений. Фото: страничка Николая Храброва в «Фейсбуке».
Изменить размер текста:

В Ярославле на сайте бесплатных объявлений на продажу выставили 9-летнего мальчика. Шокирующее объявление разместили в разделе «Другие животные». За ребенка продавец хотел получить 10500 рублей.

- Характер спокойный, уравновешенный, ласковый. Учится на 3-4, занимается спортом. Подходит для различных целей (работа, донорство и т.д). Цена примерная, возможен торг. Товар возврату не подлежит, - говорится в объявлении.

Ярославцы были изумлены и возмущены этим фактом.

- Ужас, продают ребенка. Вызвали полицию, чтобы показать объявление и помочь ребенку, - написал на своей страничке в «Фейсбуке» Николай Храбров.

Автором оказалась сестра мальчика. Фото: страничка Николая Храброва в «Фейсбуке».

Автором оказалась сестра мальчика. Фото: страничка Николая Храброва в «Фейсбуке».

Пользователи соцсетей предположили, что, скорее всего, над мальчишкой таким образом пошутили одноклассники. Но оказалось, что это не совсем так. Автором объявления стала сестра ребенка.

- В ходе проверки сотрудники полиции установили, что данное объявление разместила 12-летняя девочка после ссоры с младшим братом, желая подшутить над ним, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу с детьми и родителями в данной семье.

На данный момент объявление удалено с сайта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24