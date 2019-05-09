2019-05-09T18:11:38+03:00
Общество

Бессмертный полк из 25 тысяч человек прошел по Ярославлю

В День Победы ярославцы прошли колонной с фотографиями по всему городу
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Бессмертный полк в ЯрославлеБессмертный полк в ЯрославлеФото: Полина ЗАЙЦЕВА
Изменить размер текста:

Сегодня, 9 мая, по Ярославлю прошел Бессмертный полк из 25 тысяч человек. От памятника Некрасову на Волжском бульваре огромная колонна прошла по набережной через Советскую площадь, до Вечного огня.

- Когда мы возложили цветы, я пошла навстречу колонне, чтобы еще раз посмотреть в лица людей, которые несли с собой не просто фотографии, но память о погибших на войне или прошедших ее родных, - рассказала участница акции Анастасия. – Я дошла до самого начала, откуда мы двинулись, а колонне не было видно конца.

Бессмертный полк в Ярославле Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Бессмертный полк в ЯрославлеФото: Полина ЗАЙЦЕВА

Бессмертный полк в Ярославле Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Бессмертный полк в ЯрославлеФото: Полина ЗАЙЦЕВА

Бессмертный полк в Ярославле Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Бессмертный полк в ЯрославлеФото: Полина ЗАЙЦЕВА

Бессмертный полк в Ярославле.Роман РЫЖИКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле ненастоящему мальчику сломали голову
С Днем Победы! Губернатор Дмитрий Миронов поздравил ярославцев
«Сухой Суперджет 100» будет летать из Ярославля в Краснодар
В Рыбинске иномарки устроили «веселый» паровоз – есть пострадавшие
Вышла на проезжую часть: в Рыбинске женщина попала под колеса иномарки
Жуткий инцидент: в Ярославле молодая женщина толкнула бабушку – она рухнула
11 дорог в Красноперекопском районе Ярославля мэрию заставят отремонтировать через суд
Куда пропала маленькая львица Лавина из Ярославского зоопарка
Мэрия Ярославля призывает горожан быть инициативными и голосовать за ремонт проездов к их домам
Музыкальный фонтан у ярославского ТЮЗа отремонтировали
Чиновники рассказали о консилиуме, из-за которого ярославне не дали противоядие от змеиного укуса
Плюс еще один памятник: дом купца Ерыкалова в Ярославле получил статус
Вместо яйца кусок пакета: ярославна купила пирожок с необычной начинкой
Прокуратура проверяет деятельность Евгения Марчелли в Волковском театре
На майские праздники в Ярославле ожидается аномальная жара
В Ярославль прибыл «Эшелон Победы»
Ярославские судебные приставы познакомились с должником в соцсетях под видом прекрасной незнакомки
Ничего святого: в Ярославской области мужчина украл части ограды с захоронения, чтобы сдать в металлолом
В Рыбинске установят воинский мемориал погибшим в Великой Отечественной войне солдатам
В Ярославской области вор-рецидивист украл из подъезда детскую коляску
Владимир Волков поддержал идею о создании в Ярославле аллеи имени Ивана Ткаченко
Ярославский «Бессмертный полк» поменяет маршрут
В Рыбинске отремонтируют 6 тысяч квадратных метров плохих дорог
В Рыбинске троллейбус сбил ребенка
В связи с матчем на «Шиннике» в Ярославле 11 мая перекроют улицу Володарского
Штраф в 10 тысяч рублей: дальнобойщик из Пскова попытался дать взятку ярославским сотрудникам ГИБДД
После сюжета про жуткий рыбинский дом на федеральном канале СК начал проверку