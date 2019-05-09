Бессмертный полк из 25 тысяч человек прошел по Ярославлю

СЕГОДНЯ 18:03 2019-05-09T18:11:38+03:00

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Сегодня, 9 мая, по Ярославлю прошел Бессмертный полк из 25 тысяч человек. От памятника Некрасову на Волжском бульваре огромная колонна прошла по набережной через Советскую площадь, до Вечного огня.

- Когда мы возложили цветы, я пошла навстречу колонне, чтобы еще раз посмотреть в лица людей, которые несли с собой не просто фотографии, но память о погибших на войне или прошедших ее родных, - рассказала участница акции Анастасия. – Я дошла до самого начала, откуда мы двинулись, а колонне не было видно конца.

Бессмертный полк в ЯрославлеФото: Полина ЗАЙЦЕВА

Бессмертный полк в ЯрославлеФото: Полина ЗАЙЦЕВА

Бессмертный полк в ЯрославлеФото: Полина ЗАЙЦЕВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/707881" frameborder="0"></iframe> Бессмертный полк в Ярославле.Роман РЫЖИКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU