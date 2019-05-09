Бессмертный полк из 25 тысяч человек прошел по Ярославлю
В День Победы ярославцы прошли колонной с фотографиями по всему городу
Бессмертный полк в ЯрославлеФото: Полина ЗАЙЦЕВА
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Сегодня, 9 мая, по Ярославлю прошел Бессмертный полк из 25 тысяч человек. От памятника Некрасову на Волжском бульваре огромная колонна прошла по набережной через Советскую площадь, до Вечного огня.
- Когда мы возложили цветы, я пошла навстречу колонне, чтобы еще раз посмотреть в лица людей, которые несли с собой не просто фотографии, но память о погибших на войне или прошедших ее родных, - рассказала участница акции Анастасия. – Я дошла до самого начала, откуда мы двинулись, а колонне не было видно конца.
Бессмертный полк в Ярославле.Роман РЫЖИКОВ
ИСТОЧНИК KP.RU