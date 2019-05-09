В Ярославле ненастоящему мальчику сломали голову

СЕГОДНЯ 15:17 2019-05-09T15:17:20+03:00

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В Красных Ткачах рядом с пешеходным переходом установили трафарет, изображающий мальчика-пешехода. Простояла фигура не больше суток – «ребенку» сломали голову вандалы.

- Разруха, она в головах, - комментируют происшествие в группе «Дороги Ярославля» в Facebook.

Поступок вандалов вызвал негативную реакцию общественников.

- С этим сталкиваются все, кто хоть что-то делает. В любой момент какой то урод может походя сломать дело рук твоих. Не потому, что он бедный и ему жрать нечего, не потому, что он захотел нечто спереть, утащить к себе, а вот просто - шёл, сломал просто так и дальше пошёл. – написала Юлия Белянина (пунктуация и орфография сохранены).

ИСТОЧНИК KP.RU