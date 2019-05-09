С Днем Победы! Губернатор Дмитрий Миронов поздравил ярославцев

СЕГОДНЯ 13:42 2019-05-09T13:42:30+03:00

Дмитрий Миронов напомнил и о той огромной ответственности, которая лежит на людях, живущих сегодня Фото: Мэрия Ярославля

И напомнил об ответственности, которая лежит на живущих сегодня

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Сегодня Ярославль вместе со всей страной празднует День Победы. Над городом кружат самолеты, отовсюду раздается музыка военных лет, незнакомые друг другу люди в центре города поздравляют друг друга и, конечно, чествуют ветеранов. В этот великий для всего народа день губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов обратился к ветеранам и жителям региона со словами поздравления.

- День Победы – дорогой сердцу каждого из нас праздник. Мы безгранично благодарны доблестным фронтовикам, самоотверженным труженикам тыла, отстоявшим общую Родину, подарившим нам радость жить и созидать во благо будущих поколений. Ваш подвиг служит ярким образцом благородства, искренней гражданственности и патриотизма. Низкий поклон ветеранам!

Дмитрий Миронов напомнил и о той огромной ответственности, которая лежит на людях, живущих сегодня, перед героями и памятью миллионов жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU