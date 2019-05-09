«Сухой Суперджет 100» будет летать из Ярославля в Краснодар
«Туношна» запускает регулярные перелеты в столицу Кубани
Sukhoi Superjet 100 будет летать из Ярославля в КраснодарФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Аэропорт «Туношна» запускает регулярные рейсы в Краснодар. Перелеты будут осуществляться дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям. Улететь из Ярославля в столицу Кубани будет возможно с 13 июня.
Перевозчик – авиакомпания «Азимут». На сайте компании уже можно выбрать билет, причем стоимость самого дешевого может удивить – всего 888 рублей. Это билет без багажа, с ручной кладью до пяти кг, и без возможности сдать билет в случае необходимости.
Парк авиакомпании состоит из самолетов Sukhoi Superjet 100. Именно на них ярославцам предстоит летать из «Туношны» в Краснодар.
ИСТОЧНИК KP.RU