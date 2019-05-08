В Рыбинске иномарки устроили «веселый» паровоз – есть пострадавшие

8 Май 22:20 2019-05-08T22:20:32+03:00

В Рыбинске у дворца спорта "полет" столкнулись три иномарки. Фото ГУ МЧС по ЯО

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Сегодня, 8 мая, в 8 часов 27 минут у дворца спорта «Полет» на Волжской Набережной в Рыбинске произошло дорожно-транспортное происшествие участием трех иномарок: автомобилей «Hyundai Creta», «Chery Amulet» и «Skoda Yeti».

В результате аварии пострадала пассажирка одного из автомобилей. По предварительным данным, она получила травмы, врачи назначили ей амбулаторное лечение.

В ликвидации последствий ДТП, по сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Ярославской области, приняли участие четверо спасателей и машина спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU