Вышла на проезжую часть: в Рыбинске женщина попала под колеса иномарки
Ее отвезли в больницу
В Рыбинске женщина попала под колеса иномарки. Фото ГУ МЧС по ЯО
Изменить размер текста:
Вчера, 7 мая, около шести часов вечера на улице 9 Мая у дома №24 в Рыбинске произошло дорожно-транспортное происшествие. 55-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте. Ее сбил «Шевроле Авео». Как утверждают очевидцы аварии, водитель просто не успел отреагировать на пешехода и затормозить.
Пострадавшую увезли врачи «скорой помощи», сейчас женщина находится в больнице.
- В ликвидации последствий ДТП участвовали трое спасателей и машина спецтехники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU