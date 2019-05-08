Вышла на проезжую часть: в Рыбинске женщина попала под колеса иномарки

СЕГОДНЯ 21:09 2019-05-08T21:09:49+03:00

В Рыбинске женщина попала под колеса иномарки. Фото ГУ МЧС по ЯО

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Вчера, 7 мая, около шести часов вечера на улице 9 Мая у дома №24 в Рыбинске произошло дорожно-транспортное происшествие. 55-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте. Ее сбил «Шевроле Авео». Как утверждают очевидцы аварии, водитель просто не успел отреагировать на пешехода и затормозить.

Пострадавшую увезли врачи «скорой помощи», сейчас женщина находится в больнице.

- В ликвидации последствий ДТП участвовали трое спасателей и машина спецтехники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU