2019-05-08T20:31:50+03:00
Общество

Жуткий инцидент: в Ярославле молодая женщина бабушку – она рухнула

Очевидцы происшествия утверждают, что у пожилой ярославны пробита голова
Мария СОКОЛОВА
Поделиться:
В Ярославле у торгового центра на Московском проспекте молодая женщина толкнула бабулю, при падении старушка разбила голову. Фото Тимур Иманов/ВКВ Ярославле у торгового центра на Московском проспекте молодая женщина толкнула бабулю, при падении старушка разбила голову. Фото Тимур Иманов/ВК
Изменить размер текста:

Чуть более часа назад в соцсетях появился вот этот снимок. На нем видно, что старушка лежит на асфальте, ее трость отлетела далеко в сторону. Рядом люди, пытающиеся помочь упавшей.

- Только что у ТЦ «Фараон» неадекватная баба толкнула бабушку, она мешала им выехать с парковки, пошли в отказ сразу!!! Что же они на молодых-то не нападают. Очень жалко пожилую женщину. Женщина сама не может встать, пробита голова, на руке обострился сахарный диабет, очень сильно трясет. Ждем скорую и полицию, - написал в группе «Жесть в Ярославле» автор фото Тимур Иманов.

Свидетели инцидента утверждают, что толкнувшая бабушку женщина с мужем были на белой «Киа» и советуют запросить записи с камер ТЦ, чтобы полиция досконально разобралась и наказала виновных в безобразии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вышла на проезжую часть: в Рыбинске женщина попала под колеса иномарки
11 дорог в Красноперекопском районе Ярославля мэрию заставят отремонтировать через суд
Куда пропала маленькая львица Лавина из Ярославского зоопарка
Мэрия Ярославля призывает горожан быть инициативными и голосовать за ремонт проездов к их домам
Музыкальный фонтан у ярославского ТЮЗа отремонтировали
Чиновники рассказали о консилиуме, из-за которого ярославне не дали противоядие от змеиного укуса
Плюс еще один памятник: дом купца Ерыкалова в Ярославле получил статус
Вместо яйца кусок пакета: ярославна купила пирожок с необычной начинкой
Прокуратура проверяет деятельность Евгения Марчелли в Волковском театре
На майские праздники в Ярославле ожидается аномальная жара
В Ярославль прибыл «Эшелон Победы»
Ярославские судебные приставы познакомились с должником в соцсетях под видом прекрасной незнакомки
Ничего святого: в Ярославской области мужчина украл части ограды с захоронения, чтобы сдать в металлолом
В Рыбинске установят воинский мемориал погибшим в Великой Отечественной войне солдатам
В Ярославской области вор-рецидивист украл из подъезда детскую коляску
Владимир Волков поддержал идею о создании в Ярославле аллеи имени Ивана Ткаченко
Ярославский «Бессмертный полк» поменяет маршрут
В Рыбинске отремонтируют 6 тысяч квадратных метров плохих дорог
В Рыбинске троллейбус сбил ребенка
В связи с матчем на «Шиннике» в Ярославле 11 мая перекроют улицу Володарского
Штраф в 10 тысяч рублей: дальнобойщик из Пскова попытался дать взятку ярославским сотрудникам ГИБДД
После сюжета про жуткий рыбинский дом на федеральном канале СК начал проверку