Жуткий инцидент: в Ярославле молодая женщина бабушку – она рухнула

СЕГОДНЯ 20:31 2019-05-08T20:31:50+03:00

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Чуть более часа назад в соцсетях появился вот этот снимок. На нем видно, что старушка лежит на асфальте, ее трость отлетела далеко в сторону. Рядом люди, пытающиеся помочь упавшей.

- Только что у ТЦ «Фараон» неадекватная баба толкнула бабушку, она мешала им выехать с парковки, пошли в отказ сразу!!! Что же они на молодых-то не нападают. Очень жалко пожилую женщину. Женщина сама не может встать, пробита голова, на руке обострился сахарный диабет, очень сильно трясет. Ждем скорую и полицию, - написал в группе «Жесть в Ярославле» автор фото Тимур Иманов.

Свидетели инцидента утверждают, что толкнувшая бабушку женщина с мужем были на белой «Киа» и советуют запросить записи с камер ТЦ, чтобы полиция досконально разобралась и наказала виновных в безобразии.

ИСТОЧНИК KP.RU