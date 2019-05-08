11 дорог в Красноперекопском районе Ярославля мэрию заставят отремонтировать через суд
Прокуратура Красноперекопского района Ярославля установила, что дорожное покрытие на улицах 8 Марта, Большой Федоровской, Зелинского, Рыкачева, Малой Пролетарской, Бахвалова, Институтской, Красноперекопской, Гагарина не соответствуют требованиям законодательства о безопасности дорожного движения.
На дорогах имеются многочисленные выбоины, не везде соответствует нормативным требованиям дорожная разметка.
Кроме того, вблизи детского сада № 241 и средней школы № 12 отсутствуют ограничивающие пешеходные ограждения, горизонтальная дорожная разметка, то есть «зебра», что создает условия для возможности неожиданного выхода детей и подростков на проезжую часть, что угрожает причинением вреда их здоровью и жизни.
В Красноперекопский районный суд Ярославля надзорным ведомством предъявлено 11 исковых заявлений о возложении на органы местного самоуправления обязанности устранить выявленные нарушения законодательства о безопасности дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU