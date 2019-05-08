Куда пропала маленькая львица Лавина из Ярославского зоопарка

СЕГОДНЯ 19:02 2019-05-08T19:56:15+03:00

В Ярославском зоопарке из вольера исчезла маленькая белая львица Лавина. Фото: Ярославский зоопарк

Котенка нет в вольере

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В Ярославском зоопарке из вольера исчезла маленькая белая львица Лавина. Как объяснили в пресс-службе зоопарка, котенок отсутствует из-за проведения профилактических прививок.

Котенок появился на свет 28 октября 2018 года. Мама Лавины знаменитая белая львица Лава умерла через два дня после родов из-за возникших осложнений. Потеря всеобщей любимицы стала трагедией.

Маленькую хищницу Лавину, родившуюся очень слабенькой, выхаживали сотрудники зоопарка. Имя белому львенку выбрали ярославцы на сайте зоопарка.

Вскоре Лавина, обещают в Ярославском зоопарке, вновь будет радовать посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU