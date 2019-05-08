Куда пропала маленькая львица Лавина из Ярославского зоопарка
Котенка нет в вольере
В Ярославском зоопарке из вольера исчезла маленькая белая львица Лавина.Фото: Ярославский зоопарк
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В Ярославском зоопарке из вольера исчезла маленькая белая львица Лавина. Как объяснили в пресс-службе зоопарка, котенок отсутствует из-за проведения профилактических прививок.
Котенок появился на свет 28 октября 2018 года. Мама Лавины знаменитая белая львица Лава умерла через два дня после родов из-за возникших осложнений. Потеря всеобщей любимицы стала трагедией.
Маленькую хищницу Лавину, родившуюся очень слабенькой, выхаживали сотрудники зоопарка. Имя белому львенку выбрали ярославцы на сайте зоопарка.
Вскоре Лавина, обещают в Ярославском зоопарке, вновь будет радовать посетителей.
ИСТОЧНИК KP.RU