Мэрия Ярославля призывает горожан быть инициативными и голосовать за ремонт проездов к их домам
16 мая 2019 года в Ярославле состоится общегородское голосование по отбору внутриквартальных проездов к многоквартирным домам, подлежащих ремонту в первоочередном порядке. Время проведения голосования с 14.00 до 20.00 часов.
По итогам голосования в зависимости от активности жителей, определятся шесть внутриквартальных проездов, по одному в каждом районе города, набравших наибольшее количество голосов.
Участвовать в голосовании может каждый гражданин Российской Федерации, достигший 14-летнего возраста. Один человек вправе проголосовать за один внутриквартальный проезд к многоквартирным домам.
Отдать свой голос можно в районе по месту прописки или по факту проживания.
ИСТОЧНИК KP.RU