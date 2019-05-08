Мэрия Ярославля призывает горожан быть инициативными и голосовать за ремонт проездов к их домам

СЕГОДНЯ 18:39 2019-05-08T18:39:10+03:00

Ярославцев приглашают принять участие в общегородском собрании, чтобы решить, какие внутриквартальные проезды ремонтировать в первую очередь. Фото: Мэрия Ярославля

Те проезды, которые наберут больше голосов, приведут в порядок в первую очередь

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16 мая 2019 года в Ярославле состоится общегородское голосование по отбору внутриквартальных проездов к многоквартирным домам, подлежащих ремонту в первоочередном порядке. Время проведения голосования с 14.00 до 20.00 часов.

По итогам голосования в зависимости от активности жителей, определятся шесть внутриквартальных проездов, по одному в каждом районе города, набравших наибольшее количество голосов.

Участвовать в голосовании может каждый гражданин Российской Федерации, достигший 14-летнего возраста. Один человек вправе проголосовать за один внутриквартальный проезд к многоквартирным домам.

Отдать свой голос можно в районе по месту прописки или по факту проживания.

ИСТОЧНИК KP.RU