Музыкальный фонтан у ярославского ТЮЗа отремонтировали

СЕГОДНЯ 18:29 2019-05-08T18:29:21+03:00

Сегодня, 8 мая, на площади Юности его запустили вновь

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Проработав всего один сезон, в августе 2018 года оборудование полюбившегося ярославцам фонтана вышло из строя из-за некачественного обслуживания. В настоящее время рабочие «Ярославльводоканала» проводят на каскаде восстановительные работы.

— На сегодняшний день проведена замена частотных преобразователей. Сейчас работает 17 струй и туман. В дальнейшем планируется запуск дополнительных струй, а также подсветка и музыка, — рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Олег Одинцов.

Сотрудники «Ярославльводоканала» заверили, что фонтан на площади Юности будет радовать детей и родителей все лето. Он будет работать со среды по воскресенье, понедельник и вторник оставлены для проведения профилактических работ.

ИСТОЧНИК KP.RU