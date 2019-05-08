Музыкальный фонтан у ярославского ТЮЗа отремонтировали
Проработав всего один сезон, в августе 2018 года оборудование полюбившегося ярославцам фонтана вышло из строя из-за некачественного обслуживания. В настоящее время рабочие «Ярославльводоканала» проводят на каскаде восстановительные работы.
— На сегодняшний день проведена замена частотных преобразователей. Сейчас работает 17 струй и туман. В дальнейшем планируется запуск дополнительных струй, а также подсветка и музыка, — рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Олег Одинцов.
Сотрудники «Ярославльводоканала» заверили, что фонтан на площади Юности будет радовать детей и родителей все лето. Он будет работать со среды по воскресенье, понедельник и вторник оставлены для проведения профилактических работ.
ИСТОЧНИК KP.RU