Чиновники рассказали о консилиуме, из-за которого ярославне не дали противоядие от змеиного укуса

СЕГОДНЯ 17:13 2019-05-08T17:13:40+03:00

Если верить на слово, сыворотка есть везде, но давать ее женщине было рискованно

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Пожилую ярославну укусила змея. Галина Богатырева находилась у себя на даче, когда 25 апреля с ней произошло это ЧП. Женщина почувствовала себя плохо, вызвали скорую, но сыворотки против яда у врачей с собой не оказалось. Пострадавшую доставили в больницу, правда, с промедлениями – не сразу было известно, где сыворотка есть точно. Уже в лечебном учреждении женщине стало хуже, ее перевели в реанимацию. Сейчас она находится в больнице № 8. Противоядие ей так и не дали.

- Противозмеиная сыворотка в Ярославле всегда есть в наличии и перебоев с ее поставкой не было. – утверждают в областном департаменте здравоохранения.

По словам чиновников, когда Галину Богатыреву доставили в больницу № 2, сыворотка там была. Но сначала решили провести консилиум с ведущими медицинскими учреждениями. Врачи решили, что давать противоядие незачем, да и рискованно – вероятен анафилактический шок.

- Сейчас пациентка получает лечение в клинической больнице №8 с высоким реабилитационным потенциалом и хорошей положительной динамикой. Состояние пациентки стабильное, – говорится в официальном комментарии департамента.

Тем временем, Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося

ИСТОЧНИК KP.RU