Плюс еще один памятник: дом купца Ерыкалова в Ярославле получил статус

СЕГОДНЯ 16:36 2019-05-08T16:36:25+03:00

В Ярославле еще одним памятником местного значениястало больше. Фото: Правительство Ярославской области

Он включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия

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Здание, построенное потомственным почетным гражданином – ярославским купцом Ерыкаловым, занимавшимся хлебной торговлей, в 1876 году на подвалах старого гостиного двора 1790-х годов, стало памятником местного значения.

– Дом является подлинным источником информации о развитии архитектуры и градостроительства Ярославля в конце XVIII века и во второй половине XIX века, - рассказал директор регионального департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев.

Изначально здание использовалось как доходный дом с магазинами и складами на первом этаже, фирменным хлебным магазином на втором этаже и жилыми меблированными номерами, сдаваемыми внаем, на третьем. В настоящее время в доме купца Ерыкалова размещены торговые площади.

ИСТОЧНИК KP.RU