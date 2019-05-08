Плюс еще один памятник: дом купца Ерыкалова в Ярославле получил статус
Здание, построенное потомственным почетным гражданином – ярославским купцом Ерыкаловым, занимавшимся хлебной торговлей, в 1876 году на подвалах старого гостиного двора 1790-х годов, стало памятником местного значения.
– Дом является подлинным источником информации о развитии архитектуры и градостроительства Ярославля в конце XVIII века и во второй половине XIX века, - рассказал директор регионального департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев.
Изначально здание использовалось как доходный дом с магазинами и складами на первом этаже, фирменным хлебным магазином на втором этаже и жилыми меблированными номерами, сдаваемыми внаем, на третьем. В настоящее время в доме купца Ерыкалова размещены торговые площади.
ИСТОЧНИК KP.RU