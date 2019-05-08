Вместо яйца кусок пакета: ярославна купила пирожок с необычной начинкой
Девушка разместила фото в социальной сети
Покупательница выставила фото с пирожком в группе «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» Вконтакте
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Вчера, 7 мая, ярославна купила сдобу с «сюрпризом». Девушка откусила пирожок с яйцом, а внутри оказался… кусок пакета! Такая находка озадачила покупательницу. Она выставила фото с пирожком в группе «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» Вконтакте и указала, что магазин находится на проспекте Толухина.
Некоторые пользователи социальной сети поддержали местную жительницу, а кто-то отнесся с юмором к необычной начинке.
– Купи ещё пирогов, найди другие части пакетиков и собери целый: акция такая сейчас, – пишет человек под ником Dgonid Maloi.
ИСТОЧНИК KP.RU