2019-05-08T16:36:05+03:00
Общество

Вместо яйца кусок пакета: ярославна купила пирожок с необычной начинкой

Девушка разместила фото в социальной сети
Екатерина РЯБЦЕВА
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Покупательница выставила фото с пирожком в группе «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» ВконтактеПокупательница выставила фото с пирожком в группе «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» Вконтакте
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Вчера, 7 мая, ярославна купила сдобу с «сюрпризом». Девушка откусила пирожок с яйцом, а внутри оказался… кусок пакета! Такая находка озадачила покупательницу. Она выставила фото с пирожком в группе «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» Вконтакте и указала, что магазин находится на проспекте Толухина.

Некоторые пользователи социальной сети поддержали местную жительницу, а кто-то отнесся с юмором к необычной начинке.

– Купи ещё пирогов, найди другие части пакетиков и собери целый: акция такая сейчас, – пишет человек под ником Dgonid Maloi.

ИСТОЧНИК KP.RU

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