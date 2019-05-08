2019-05-08T16:10:09+03:00
Общество

На майские праздники в Ярославле ожидается аномальная жара

Среднесуточная температура увеличится до 9 градусов
Екатерина РЯБЦЕВА
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В связи с этим в регионе увеличивается вероятность техногенных и природных пожаровВ связи с этим в регионе увеличивается вероятность техногенных и природных пожаровФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Ярославский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что с 8 по 11 мая в городе ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха увеличится на 7-9 градусов выше климатической нормы.

МЧС предупреждает, что на территории области могут перегреваться трансформаторные подстанции, системы высоковольтного снабжения и конденсаторные системы, в связи с чем возможно отключение электроэнергии. Также увеличивается вероятность техногенных и природных пожаров.

Будьте осторожны, находясь на природе. Тушите костры и не забывайте головные уборы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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