В Ярославль прибыл «Эшелон Победы»

СЕГОДНЯ 15:50 2019-05-08T15:50:37+03:00

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Сегодня, 8 мая, в город на вокзал «Ярославль-Главный» прибыл «Эшелон Победы». В 12 часов дня из нарядного поезда вышли ветераны, сопровождающие их и мэр Ярославля Владимир Волков. Почетные гости вступили на красную ковровую дорожку, заиграл оркестр. Встретили ветеранов школьники. Они были одеты в форму проводников, а в руках держали букеты. Мэр вместе с председателем правительства и начальником Северной железной дороги поздравили всех с наступающим Днем Победы.

Также на «Ярославль-Главный» прибыла платформа-сцена с артистами, одетыми в советскую военную форму. Они исполнили песни военных лет и станцевали. После этого ярославцы посетили музей в вагоне поезда.

ИСТОЧНИК KP.RU