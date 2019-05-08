Ярославские судебные приставы познакомились с должником в соцсетях под видом прекрасной незнакомки

СЕГОДНЯ 14:39 2019-05-08T14:39:00+03:00

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Ярославец накопил долг по алиментам в 378 тысяч рублей. Он не шел на контакт с судебными приставами и не появлялся в квартире по месту регистрации. Тогда представители власти решили пойти на хитрость. Они нашли должника в социальных сетях. Представившись девушкой, заинтересованной в знакомстве, приставы завязали знакомство. Мужчина решил перейти от слов к делу и пригласил таинственную незнакомку на свидание в больничную палату. Таким образом, представители власти нашли алиментщика. Они пришли в назначенное время, согласовав свой визит с лечащим врачом. Было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU