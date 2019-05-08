Ничего святого: в Ярославской области мужчина украл части ограды с захоронения, чтобы сдать в металлолом
Полиция нашла подозреваемого
Сумма ущерба составила более 6 тысяч рублейФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Переславле-Залесском 29-летний, нигде не работающий парень, который ранее привлекался к уголовной отвественности, украл части ограды с захоронения. В полицию обратилась местная жительница, которая заметила пропажу на Сокольском кладбище. Сумма ущерба составила более 6 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили, что подозреваемый причастен к совершению трех аналогичных преступлений. Он складывал наворованное в сарае, а потом сдавал в пункты приема металлолома. По факту кражи возбудили уголовное дело. Фрагменты ограды изъяли. Идет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU