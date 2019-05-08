В Рыбинске установят воинский мемориал погибшим в Великой Отечественной войне солдатам

СЕГОДНЯ 12:37 2019-05-08T12:37:02+03:00

Гранитная плита появится на месте массового захоронения солдат, которые героически погибли Фото: Администрация Рыбинска

Памятник появится до 1 ноября 2019 года

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В Рыбинске на Болтинском кладбище установят мемориал к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Гранитная плита появится на месте массового захоронения солдат, которые героически погибли.

Болтинское кладбище находится в нескольких километрах от Рыбинска. Там захоронены военные летчики 42-го авиационного полка. Среди них Герой Советского Союза Геннадий Александрович Троицкий. На этом же кладбище есть братские могилы.

Уже утвержден эскиз памятника. Работы начнутся после ремонта триптиха на Всехсвятском кладбище. Они запланированы на лето.

– Памятник будет выполнен из черного и коричневого карельского гранита. Высота стелы – полтора метра, ширина – 90 сантиметров. Сверху надпись: «Защитникам Отечества, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945», – рассказал Антон Калякин, директор специализированной службы по вопросам похоронного дела.

Воинский мемориал планируют установить до 1 ноября 2019 года. Его стоимость составила около 600 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU