Штраф в 10 тысяч рублей: дальнобойщик из Пскова попытался дать взятку ярославским сотрудникам ГИБДД

СЕГОДНЯ 18:58 2019-05-07T18:58:17+03:00

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22 февраля 2019 года 54-летний житель Псковской области ехал на фуре из Мурманска в сторону Казани. Маршрут дальнобойщика проходил через Ярославскую область. Мужчина не заметил или проигнорировал дорожный знак «Движение грузовых автомобилей запрещено» и заехал на территорию Гаврилов-Яма. Он надеялся проехать участок незамеченным, но бдительные сотрудники ГИБДД остановили большегруз. Водитель хотел «откупиться» 500 рублями, однако инспектор был непоколебим. Он сообщил об инциденте в дежурную часть районного отдела полиции. Купюру изъяли, а жителя Псковской области задержали. По факту покушения на мелкое взяточничество возбудили уголовное дело.

Суд назначил дальнобойщику наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU