2019-05-07T18:06:40+03:00
Происшествия

После сюжета про жуткий рыбинский дом на федеральном канале СК начал проверку

Жители рассказали, что вынуждены жить в разрушающемся доме, а чиновники действуют
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В полу - дыры. Фото: скриншот с программы "Мужское и женское".В полу - дыры. Фото: скриншот с программы "Мужское и женское".
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Люди, живущие в доме № 11 поселка Володарского Рыбинска, влачат существование в помещении, где частично провалились пол и потолок. Здесь вечно затоплен подвал, сырость, плесень, комары и блохи. Два года назад одну из квартир признали непригодной для проживания. Но женщину с ребенком так никуда и не переселили. Дом в целом аварийным признавать отказываются. Доведенные до отчаяния жильцы обратились на федеральный канал в программу «Мужское и женское».

После эфира проверку ситуации начал региональный следственный комитет.

- В настоящее время следователями устанавливают все обстоятельства произошедшего. Следствием самым тщательным образом будут проверены все факты, изложенные в опубликованном материале, и будет дана правовая оценка действиям (или бездействию) ответственных лиц, - сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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