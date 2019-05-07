После сюжета про жуткий рыбинский дом на федеральном канале СК начал проверку
Люди, живущие в доме № 11 поселка Володарского Рыбинска, влачат существование в помещении, где частично провалились пол и потолок. Здесь вечно затоплен подвал, сырость, плесень, комары и блохи. Два года назад одну из квартир признали непригодной для проживания. Но женщину с ребенком так никуда и не переселили. Дом в целом аварийным признавать отказываются. Доведенные до отчаяния жильцы обратились на федеральный канал в программу «Мужское и женское».
После эфира проверку ситуации начал региональный следственный комитет.
- В настоящее время следователями устанавливают все обстоятельства произошедшего. Следствием самым тщательным образом будут проверены все факты, изложенные в опубликованном материале, и будет дана правовая оценка действиям (или бездействию) ответственных лиц, - сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU