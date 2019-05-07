С приходом тепла в Ярославской области уже 500 человек пострадали от укусов клещей

СЕГОДНЯ 16:43 2019-05-07T16:43:05+03:00

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В Ярославской области с начала весеннего сезона зарегистрировано 500 обращений жителей, которых укусили клещи. По данным мониторинга, который провели сотрудники Роспотребнадзора, 30 процентов клещей, доставленных населением в лаборатории, заражены боррелиями.

- В апреле-июне активность клещей на всех территориях нашей области максимальная, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Ярославской области. - Напоминаем, что самым надежным способом защиты от заболевания клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация.

К счастью, ни одного случая заболевания клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом пока не зарегистрировано. Помните, что при выезде на природу и дачу, при посещении кладбищ необходимо проводить само и взаимоосмотры, а также обрабатывать одежду репеллентами.

ИСТОЧНИК KP.RU