2019-05-07T16:21:56+03:00
Общество

В парках и скверах Ярославля зацветет полмиллиона цветов

Ландшафтные работники покрыли цветами почти 5 тысяч квадратных метров
Екатерина РЯБЦЕВА
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Сажать цветы будут работники «Горзеленхозстроя»Сажать цветы будут работники «Горзеленхозстроя»Фото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле посадят 441 816 бархатцев, петуний, бегоний, а также агератумов, альтернантер, алиссумов, и колеусов. Общая площадь цветочных композиций составит около 5 тысяч квадратных метров. Сажать цветы будут работники «Горзеленхозстроя». Композиции появятся на Стрелке, разворотном кольце троллейбуса на улице Гагарина, на площади Юности, улицах Андропова и Нахимсона, в скверах и городских парках. Площадь Волкова украсят в театральной тематике в честь Года театра в России.

Первыми расцветут сальвии, петунии и бархатцы, затем придет время бегоний. Также в этом году в Ярославле посадят эустому. Посмотреть на эти цветы можно будет на верхнем партере Стрелки у скульптурной композиции «Троица».

ИСТОЧНИК KP.RU

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