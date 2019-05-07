Чтоб не платить за коммуналку и кредит ярославна полностью сменила имя

СЕГОДНЯ 15:43 2019-05-07T15:43:13+03:00

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В Ярославле сотрудники судебных приставов нашли женщину, которая уже долгое время не платила за коммунальные услуги и кредит. Специалисты выяснили, что женщина дважды сменяла фамилию, а также заменила собственное имя и отчество.

- Начинать жизнь с «чистого листа» должнице понравилось - Наталья Сергеевна, затем Таисия Андреевна, - рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. - Должница настолько увлеклась подборкой новых имен, что не учла одного – есть строгий учет ранее выданных документов и используемых реквизитов.

Благодаря этому реестру специалисты быстро нашли должницу. Теперь женщине предстоит выплатить более ста тысяч рублей в счёт погашения долгов и кредита. На данный момент приставы удерживают денежные средства с ее выявленных счетов.

ИСТОЧНИК KP.RU