В Ярославской области 9-летняя девочка повредила пальцы о разбитую дверь ограбленного магазина
10 ноября 2018 года ночью в Гаврилов-Яме в одном из магазинов произошло ограбление. Злоумышленники разбили входную дверь, проникли во внутрь и и взяли то, за чем пришли. Вокруг входной группы образовалось много битого стекла.
Руководство магазина не потрудилось вынуть осколки из рамы, а торговая точка продолжила работать.
Далее в магазин пришла 9-летняя девочка, которая поранила пальцы правой кисти руки и получила углубленные раны. За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности по результатам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело.
– В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления, – прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU