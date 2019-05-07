В Ярославской области 9-летняя девочка повредила пальцы о разбитую дверь ограбленного магазина

СЕГОДНЯ 14:25 2019-05-07T14:25:15+03:00

Руководство магазина не потрудилось вынуть осколки из рамы, а торговая точка продолжила работать Фото: СУ СКР по Ярославской области

Изменить размер текста: A A

10 ноября 2018 года ночью в Гаврилов-Яме в одном из магазинов произошло ограбление. Злоумышленники разбили входную дверь, проникли во внутрь и и взяли то, за чем пришли. Вокруг входной группы образовалось много битого стекла.

Руководство магазина не потрудилось вынуть осколки из рамы, а торговая точка продолжила работать.

Далее в магазин пришла 9-летняя девочка, которая поранила пальцы правой кисти руки и получила углубленные раны. За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности по результатам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело.

– В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления, – прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU