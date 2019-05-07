Жители Рыбинска остались без газа за огромные долги
Они проигнорировали решение суда
Приставы-исполнители направили требования об исполнении решения суда, но его также проигнорировали/ФОТО: УФССП по Ярославской области
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В Рыбинске отключили газ в нескольких квартирах. Жители дома задолжали за «голубое топливо» более 70 тысяч рублей. Несколько семей не оплачивали газ в течение долгого времени и накопили огромные долги. Приставы-исполнители направили требования об исполнении решения суда, но его также проигнорировали. Тогда представители власти перешли к радикальным мерам: совместно с ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» и «Рыбинскгазсервис» прекратили подачу газа.
Теперь жильцы остались без возможности приготовить еду.
ИСТОЧНИК KP.RU