Сломали дверь, проломили стену: у жительницы Ярославской области ограбили дом

СЕГОДНЯ 11:10 2019-05-07T11:10:12+03:00

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Местная 59-летнаяя жительница Переславля-Залесского обратилась в полицию. Она рассказала, что в начале мая грабители сломали входную дверь ее дома, попали в хозяйственную постройку, там проломили стену и оказались в комнате. Злоумышленники украли электроинструмент и музыкальный центр. Ущерб оценен более чем в 21 тысячу рублей.

Полиция нашла подозреваемого. Им оказался 47-летний безработный мужчина, который был ранее судим. Награбленное он прятал в гараже, а потом продавал. Он также был причастен и к другим преступлениям.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенное частично изъяли, идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU