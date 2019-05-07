Сломали дверь, проломили стену: у жительницы Ярославской области ограбили дом
Местная 59-летнаяя жительница Переславля-Залесского обратилась в полицию. Она рассказала, что в начале мая грабители сломали входную дверь ее дома, попали в хозяйственную постройку, там проломили стену и оказались в комнате. Злоумышленники украли электроинструмент и музыкальный центр. Ущерб оценен более чем в 21 тысячу рублей.
Полиция нашла подозреваемого. Им оказался 47-летний безработный мужчина, который был ранее судим. Награбленное он прятал в гараже, а потом продавал. Он также был причастен и к другим преступлениям.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенное частично изъяли, идет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU