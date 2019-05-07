Ярославская пьянка закончилась кровавой резней

СЕГОДНЯ 10:42 2019-05-07T10:42:55+03:00

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В Ярославле порезали 40-летнюю жительницу Ленинского района. Накануне она выпивала вместе с 52-летней знакомой. Между женщинами случился конфликт, который закончился кровавой резней. Потерпевшая получила тяжкие телесные повреждения.

– Следственным отделом ОМВД России по Ленинскому городскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», – прокомментировали в пресс-службе УМФВД России по Ярославской области.

Идет следствие. Теперь собутыльница может лишиться свободы на 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU