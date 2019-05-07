2019-05-07T09:51:25+03:00
Спорт

Сексуальная ярославна в свой день рождения покорила испанцев

Модель стала призером на Чемпионате Европы по бодибилдингу
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Юлия Голобородько/instagram.comФото: Юлия Голобородько/instagram.com
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Молодая фитнес-модель из Ярославля Юлия Голобородько стала призером Чемпионата Европы по бодибилдингу. Девушка вошла в ТОП-4 конкурса фитнес-бикини и на свой день рождения получила заветный кубок. Как рассказала красавица, это ее международный дебют, и уже второй день рождения на сцене.

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Юлия Голобородько вошла в ТОП-4 Чемпионата Европы по бодибилдингу
202 отметок «Нравится»18 комментариевInstagram

- Готовились к этому турниру почти полгода, - рассказала Юлия. - Сезон выдался насыщенный: шли вверх по ступенькам, начиная с Кубка Ярославской области, затем Кубок Москвы, затем Кубок России… Нет предела совершенству, хочется дальше работать и улучшать себя!

Юлия с восторгом рассказала о том, как проходил чемпионат: в окружении красивых и любящих свое дело, в идеальных условиях испанской погоды.

yuliafitnessmodelyuliafitnessmodel
Кубок Top-4 in European bikini fitness juniors
421 отметок «Нравится»16 комментариевInstagram

- Каждодневные тренировки в зале, сменяющиеся спа-процедурами, специальное диетическое питание, повсюду целеустремленные люди, чемпионы своих стран! – говорит ярославна. – Жить в таких условиях я могла бы всегда, и с каждым днем что-то мне подсказывает, что я на своем пути!

ИСТОЧНИК KP.RU

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