Владимир Майзингер собирается уйти из Волковского театра
Актер планирует переехать в Москву
Владимир МАйзингер, вероятно, будет работать в Московском драматическом театре имени ПушкинаФото: Елена ЗАЙЦЕВА
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Заслуженный артист России Владимир Майзингер в скором времени может покинуть труппу театра имени Федора Волкова. Это связано с переездом из Ярославля в столицу, где он планирует работать в Московском драматическом театре имени Пушкина.
Работа, кстати, для Майзингера уже есть: предполагается, что актер будет задействован в новых спектаклях, сообщает «Собака.ру».
Владимир Майзингер задействован почти в 30 спектаклях Первого русского и является одним из ведущих актеров. Сам он признается, что переезд в столицу – движение вперед.
ИСТОЧНИК KP.RU