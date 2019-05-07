2019-05-07T08:55:00+03:00
Звезды

Владимир Майзингер собирается уйти из Волковского театра

Актер планирует переехать в Москву
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Владимир МАйзингер, вероятно, будет работать в Московском драматическом театре имени ПушкинаВладимир МАйзингер, вероятно, будет работать в Московском драматическом театре имени ПушкинаФото: Елена ЗАЙЦЕВА
Изменить размер текста:

Заслуженный артист России Владимир Майзингер в скором времени может покинуть труппу театра имени Федора Волкова. Это связано с переездом из Ярославля в столицу, где он планирует работать в Московском драматическом театре имени Пушкина.

Работа, кстати, для Майзингера уже есть: предполагается, что актер будет задействован в новых спектаклях, сообщает «Собака.ру».

Владимир Майзингер задействован почти в 30 спектаклях Первого русского и является одним из ведущих актеров. Сам он признается, что переезд в столицу – движение вперед.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24