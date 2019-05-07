Владимир Майзингер собирается уйти из Волковского театра

СЕГОДНЯ 08:55 2019-05-07T08:55:00+03:00

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Заслуженный артист России Владимир Майзингер в скором времени может покинуть труппу театра имени Федора Волкова. Это связано с переездом из Ярославля в столицу, где он планирует работать в Московском драматическом театре имени Пушкина.

Работа, кстати, для Майзингера уже есть: предполагается, что актер будет задействован в новых спектаклях, сообщает «Собака.ру».

Владимир Майзингер задействован почти в 30 спектаклях Первого русского и является одним из ведущих актеров. Сам он признается, что переезд в столицу – движение вперед.

ИСТОЧНИК KP.RU