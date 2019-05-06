Владимир Волков призвал не продавать алкоголь ярославцам в праздники
Ограничить продажу спиртного мэр Ярославля предложил в центре города
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Мэр Ярославля Владимир Волков призвал предпринимателей ограничить продажи спиртного. Правда, только на время праздников и только в центре города. Градоначальник рекомендовал владельцам магазинов, расположенных на Красной площади, на Волжском бульваре, Волжской набережной, в Советском переулке, на Советской площади, на Нахимсона, Первомайской и площади Богоявления не продавать выпивку до самого Дня Победы. Соответствующее постановление уже подписано.
ИСТОЧНИК KP.RU