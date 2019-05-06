В Ярославле чиновники проверили паспорта лошадей
Ярославские чиновники вместе с полицейскими решили проверить, кто и на ком катает детей по Свободе у ТЮЗа. Местные жители давно жалуются на животных в центре города: за ними никто не убирает, причем, по характерным следам можно узнать, из какого района животных привели. Да и не понятно, насколько лошади здоровы и безопасны.
Во время рейда полицейские и сотрудники департамента ветеринарии выписали три штрафа: у животных не было ветпаспортов.
Кроме того, что у лошадей должны быть документы, доставлять их к местам катания предприниматели должны на специализированном транспорте, а сопровождать животных и катать людей могут только совершеннолетние.
ИСТОЧНИК KP.RU