В Ярославле чиновники проверили паспорта лошадей

СЕГОДНЯ 20:48 2019-05-06T20:48:18+03:00

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Ярославские чиновники вместе с полицейскими решили проверить, кто и на ком катает детей по Свободе у ТЮЗа. Местные жители давно жалуются на животных в центре города: за ними никто не убирает, причем, по характерным следам можно узнать, из какого района животных привели. Да и не понятно, насколько лошади здоровы и безопасны.

Во время рейда полицейские и сотрудники департамента ветеринарии выписали три штрафа: у животных не было ветпаспортов.

Кроме того, что у лошадей должны быть документы, доставлять их к местам катания предприниматели должны на специализированном транспорте, а сопровождать животных и катать людей могут только совершеннолетние.

ИСТОЧНИК KP.RU