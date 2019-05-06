2019-05-06T17:45:10+03:00
Спорт

В Ярославской области проходит турнир по тайскому боксу в честь Дня победы

В первом этапе отдать дань уважения вышли юные бойцы
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Федерация ТАЙСКОГО БОКСА Ярославской области /vk.comФото: Федерация ТАЙСКОГО БОКСА Ярославской области /vk.com
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В Ярославской области проходит турнир по Тайскому боксу, посвященный Дню Победы. Соревнования проходят в два этапа. Первый прошел в Тутаеве в минувшее воскресенье, пятого мая. Здесь на ринг вышли молодые, пока еще неопытные спортсмены от семи до 15 лет из семи клубов Ярославля, Тутаева, Ростова и Вологды.

- Ребята только начинают пробовать свои силы на ринге, - рассказал старший тренер клуба «Боец» Денис Карташов. - Спортсмены продемонстрировали боевой дух, силу воли и стремление к победе!

Следующий этап среди спортсменов класса А и Б от восьми до 38 лет состоится 19 мая в Ярославле, в спорткомплексе «Торпедо»

ИСТОЧНИК KP.RU

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