В Ярославле стартовали детские хоккейные соревнования, посвященные Дню Победы

СЕГОДНЯ 16:57 2019-05-06T16:57:57+03:00

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Сегодня, 6 мая, во дворце спорта «Торпедо» и спортивного комплекса «Локомотив» прошли матчи Всероссийского турнира по хоккею с шайбой. В нем участвовали ребята 2010 года рождения. Соревнования приурочены к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Кроме ярославцев в хоккей играли спортсмены из Подольска, Кирова и Ижевска.

В первом матче с ижевской «Сталью» победила наша команда «Локомотив-1» со счетом 5:1. В матче «Локомотив – 04/1» и кировский «Союз» также выиграли ярославские спортсмены – 7:2.

Турнир будет проходить еще два дня. Финал пройдет 8 мая. Команда победителей поборется за кубок «Газпрома» на международном детском хоккейном турнире в Сочи в середине мая.

ИСТОЧНИК KP.RU