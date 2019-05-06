В Ярославле в центре города 12 мая ограничат движение
Будет перекрыта Волжская набережная и другие улицы
Автомобили не смогут ездить по верхнему ярусу Волжской набережной, Советской площади, Советской и Волковской улицах, площади Челюскинцев и улице ПочтовойФото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле перенесут Толгскую икону Божьей Матери в Успенский кафедральный собор. Для обеспечения безопасности дорожного движения 12 мая будут перекрыты некоторые дороги в центре города. С 8 до 9 часов автомобили не смогут ездить по верхнему ярусу Волжской набережной, Советской площади, Советской и Волковской улицах, площади Челюскинцев и улице Почтовой. На верхнем ярусе Волжской набережной и Народном переулке будет введено ограничение остановки и стоянки транспорта. Будьте внимательный и соблюдайте правила.
ИСТОЧНИК KP.RU