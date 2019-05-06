На «Почте России» прокомментировали ДТП с участием их машины в Ярославле

СЕГОДНЯ 16:07 2019-05-06T16:07:42+03:00

В аварии ни люди, ни груз не пострадали

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В УФПС Ярославской области прокомментировали ДТП с участием почтового фургона, которое произошло в минувшие выходные.

- В результате аварии никто не пострадал. Инцидент не отразился на обслуживании клиентов федерального почтового оператора. Для оперативной доставки отправлений на маршрут был выведен дополнительный автотранспорт. Все находящиеся на борту отправления были доставлены адресатам в срок, - сообщили на «Почте России».

Также в УФПС отметили, что перед выездом на маршрут все водители почтового транспорта проходят обязательное медицинское освидетельствование. Автомобиль также находился в исправном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU