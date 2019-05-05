2019-05-05T19:06:24+03:00
Происшествия

Почтовая машина попала в ДТП с тремя легковушками в Ярославле

Кадры аварии появились в соцсетях
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Почтовая машина попала в ДТП в Ярославле. Фото: скриншот с видео Андрея Триффа в группе «Дороги Ярославля» в сети «Фейсбук».Почтовая машина попала в ДТП в Ярославле. Фото: скриншот с видео Андрея Триффа в группе «Дороги Ярославля» в сети «Фейсбук».
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В Ярославле участницей ДТП стала почтовая грузовая машина. Видео происшествия в группе «Дороги Ярославля» в сети «Фейсбук» выложил очевидец Андрей Трифф. На кадрах видно, что на дороге одна за другой стоят три столкнувшиеся легковушки и замыкает эту колонну синий почтовый грузовик.

- «Почта России» не только почту развозит. Она еще и паровозики собирает, - комментирует автор видео.

Впрочем, не все водители спешат обвинять водителя почтового фургона. Некоторые считают, что в произошедшем виноваты те, кто был за рулем легковушек.

А вот в вине водителя серебристой машины, влетевшей в часовой салон в Рыбинске, никто не сомневается, ведь происшествие попало на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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