В майские праздники в Ярославской области активно выявляли нарушителей противопожарного режима

СЕГОДНЯ 15:59 2019-05-06T15:59:16+03:00

По результатам проверки к административной ответственности привлекли девять человек. Фото: Правительство Ярославской области

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Во время майских праздников на территории Ярославской области проходили рейды по выявлению нарушений противопожарного режима среди населения. Особое внимание ревизоры уделили местам массового отдыха и дачным кооперативам. По результатам проверки к административной ответственности привлекли девять человек.

- В целом в регионе, по данным Главного управления МЧС РФ по Ярославской области, в данный период было зафиксировано 95 пожаров и 199 палов сухой растительности, - рассказали в пресс-службе правительства Ярославской области.

В администрации области уточнили, что в связи с большим количеством палов травы в Ярославском, Ростовском, Угличском, Тутаевском муниципальных районах и городском округе Переславль-Залесский введены особые противопожарные режимы. При них предполагается более широкий комплекс ограничений, направленных на предупреждение возгораний.

ИСТОЧНИК KP.RU