В майские праздники в Ярославской области активно выявляли нарушителей противопожарного режима
Во время майских праздников на территории Ярославской области проходили рейды по выявлению нарушений противопожарного режима среди населения. Особое внимание ревизоры уделили местам массового отдыха и дачным кооперативам. По результатам проверки к административной ответственности привлекли девять человек.
- В целом в регионе, по данным Главного управления МЧС РФ по Ярославской области, в данный период было зафиксировано 95 пожаров и 199 палов сухой растительности, - рассказали в пресс-службе правительства Ярославской области.
В администрации области уточнили, что в связи с большим количеством палов травы в Ярославском, Ростовском, Угличском, Тутаевском муниципальных районах и городском округе Переславль-Залесский введены особые противопожарные режимы. При них предполагается более широкий комплекс ограничений, направленных на предупреждение возгораний.
ИСТОЧНИК KP.RU