Ярославская область получила 14 миллионов для поддержки фермерского хозяйства

СЕГОДНЯ 15:06 2019-05-06T15:06:56+03:00

В течение трех следующих лет в регион придет около 50,2 миллионов рублей Фото: Правительство Ярославской области

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В Ярославской области выделили 14,5 миллионов рублей для поддержки фермерских хозяйств и выплат субсидий для создания и развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Деньги пришли в область в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Распоряжение подписано председателем правительства Дмитрием Медведевым.

Этот проект относится к национальному проекту Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В течение трех следующих лет в регион придет около 50,2 миллионов рублей: в 2020 году – почти 17 миллионов, а в 2021 – более 18,7 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU