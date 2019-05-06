Не смог уехать в Германию: ярославские приставы ограничили выезд из страны должнику по алиментам

СЕГОДНЯ 13:17 2019-05-06T14:10:29+03:00

Мужчина выплатил долг и решил больше не шутить с представителями власти

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Ярославец развелся с женой. Суд обязал отца выплачивать алименты ребенку, но тот делал это лишь отчасти. Мужчина отправлял сумму меньше, чем было нужно, а иногда и вовсе забывал про свои обязательства. В результате у местного жителя накопился долг в 360 тысяч рублей.

Когда ярославцу понадобилось поехать в Германию по работе, он не смог это сделать: судебные приставы ограничили выезд за пределы страны. Также они заблокировали банковские расчетные счета.

Это повлияло на должника. Он взялся за ум и выплатил ребенку 360 тысяч. Теперь ярославец не копит долги по алиментам, а выплачивает их в срок.

ИСТОЧНИК KP.RU