Жительница Рыбинска отвлеклась в магазине и не заметила, как подросток украл сумку
Возбуждено уголовное дело
Изменить размер текста:
В Рыбинске покупательница одного из магазинов в микрорайоне Заволжье оставила сумку на подоконнике. Она отвлеклась, а когда повернулась, то вещи уже не было. Сумма ущерба составила 6600 рублей. Полиция нашла подозреваемого. Им оказался 16-летний местный житель. Парень воспользовался ситуацией и схватил сумку. По факту кражи возбудили уголовное дело.
– В соответствии с частью 1 статьи 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, – сообщили в пресс-службе МВД России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU