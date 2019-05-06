2019-05-06T13:05:18+03:00
Происшествия

Жительница Рыбинска отвлеклась в магазине и не заметила, как подросток украл сумку

Возбуждено уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Рыбинске покупательница одного из магазинов в микрорайоне Заволжье оставила сумку на подоконнике. Она отвлеклась, а когда повернулась, то вещи уже не было. Сумма ущерба составила 6600 рублей. Полиция нашла подозреваемого. Им оказался 16-летний местный житель. Парень воспользовался ситуацией и схватил сумку. По факту кражи возбудили уголовное дело.

– В соответствии с частью 1 статьи 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, – сообщили в пресс-службе МВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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