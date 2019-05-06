2019-05-06T12:39:50+03:00
Происшествия

Прямолинейная ярославна угодила под троллейбус

Водитель и пешеход проигнорировали друг друга
Роман РЫЖИКОВ
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Женщина каким-то образом оказалась посреди дорогиЖенщина каким-то образом оказалась посреди дороги
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Странное ДТП произошло в воскресенье, пятого мая, на Богоявленской площади в Ярославле. На пустой дороге троллейбус сбил женщину, которая переходила площадь по диагонали. Авария попала на камеры уличного видеонаблюдения.

Водитель и пешеход как будто проигнорировали друг друга. Женщина шла будто посреди дороги ей ничто не угрожает, а троллейбус попросту продолжил движение, оставив на асфальте травмированного пешехода.

В результате пешехода доставили в больницу с переломом. А вот у водителя троллейбуса теперь серьезные неприятности – женщина не видела сбитого пешехода и продолжила движение, а значит, она покинула место ДТП и может лишиться прав.

Троллейбус сбил пешехода. ДТП пл. Богоявления. 05.05.19..saferegion

ИСТОЧНИК KP.RU

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