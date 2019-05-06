Прямолинейная ярославна угодила под троллейбус
Странное ДТП произошло в воскресенье, пятого мая, на Богоявленской площади в Ярославле. На пустой дороге троллейбус сбил женщину, которая переходила площадь по диагонали. Авария попала на камеры уличного видеонаблюдения.
Водитель и пешеход как будто проигнорировали друг друга. Женщина шла будто посреди дороги ей ничто не угрожает, а троллейбус попросту продолжил движение, оставив на асфальте травмированного пешехода.
В результате пешехода доставили в больницу с переломом. А вот у водителя троллейбуса теперь серьезные неприятности – женщина не видела сбитого пешехода и продолжила движение, а значит, она покинула место ДТП и может лишиться прав.
Троллейбус сбил пешехода. ДТП пл. Богоявления. 05.05.19..saferegion
ИСТОЧНИК KP.RU