«Скорбим вместе с вами»: Дмитрий Миронов отправил телеграмму с соболезнованиями исполняющему обязанности губернатора Мурманской области Андрею Чибису
Авиакатастрофа случилась 5 мая в аэропорту Шереметьево
Самолет следовал из Москвы в МурманскФото: Правительство Ярославской области
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Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выразил соболезнования временно исполняющему обязанности губернатора Мурманской области Андрею Чибису. В телеграмме он написал следующие слова: «От всех жителей Ярославской области и от меня лично примите глубочайшие соболезнования родственникам и близким жертв аварийной посадки авиалайнера SSJ-100. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим! Скорбим вместе с вами».
Трагедия произошла в аэропорту Шереметьево. Самолет следовал из Москвы в Мурманск. В авиакатастрофе погиб 41 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU